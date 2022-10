Il Mattino – A Politano e Kvara i voti più alti

Il Napoli ha battuto la Cremonese ieri confermando il primo posto in classifica in solitaria. Il Mattino dà i voti all’attacco azzurro.

POLITANO 6,5

Un altro rigore, un altro gol. Oramai è una certezza dal dischetto. Nel primo tempo è una spina nel fianco continua per la difesa della Cremonese che se lo vede passare da tutte le parti. Poi cala nella ripresa e Spalletti lo richiama in panchina per fargli ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni.

RASPADORI 5,5

9 per hobby, 10 per professione. Perché viene sempre tra le linee e crea il panico con sponde e palloni giocati alla grande. Uno, massimo due tocchi: che spasso per i compagni, che incubo per gli avversari. Quando c’è da buttarla dentro, però, fallisce due occasioni pericolose a pochi passi dalla porta di Radu.

KVARATSKHELIA 6,5

Pagina numero 2 del manuale del grande giocatore: in una partita sostanzialmente anonima fa due giocate che valgono altrettanti gol. Si procura il rigore del vantaggio, serve a Lozano il pallone per mettere in cassaforte la partita. Tutto il resto è movimenti a volte sfasati e qualche pallone perso di troppo.