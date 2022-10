Ieri sera si è giocato per il campionato Mls la sfida tra il Philadelfia e il Toronto di Bradley. Il risultato finale è stato nettamente a favore dei padroni di casa, con il successo per 4-0. Mattatore della sfida l’ungherese Gazdag che ha realizzato una tripletta e poi la rete del danese Uhre. Per gli ospiti erano assenti Insigne e Criscito, mentre in campo il solo degli italiani Bernardeschi ammonito verso la fine del match.

La Redazione