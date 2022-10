Esclusiva – Marco Lucchi: “Napoli, sei tra le top d’Europa. I segreti? Rosa profonda, continuità e quel dettaglio che fa la differenza…”

In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato l’agente FIFA Marco Lucchi, che ha così commentato l’ultimo successo in campionato del Napoli:

“È una vittoria assolutamente importante. Questa era la classica partita trappola, in cui una minima distrazione poteva costare i 3 punti al Napoli. La Cremonese è scesa in campo determinata e con la volontà di stupire contro una grande del nostro campionato, ma dinanzi a sè ha incontrato una squadra ormai tra le top in Europa che ha dimostrato tutta la sua forza e maturità. Una dote, in particolare, vorrei sottolineare: dopo il pareggio, la squadra di Spalletti ha dovuto fronteggiare la furia agonistica della Cremonese, carichissima dopo il gol segnato. E il Napoli, dal canto suo, ha reagito da grandissima squadra europea, non mostrando alcun segno di nervosismo o incertezza, ma piuttosto continuando a giocare il proprio calcio con serenità e convinzione nei propri mezzi. Questa è una dote delle grandi squadre, che può portare il Napoli davvero lontano. Poi con una rosa così lunga e completa, che può vantare calciatori giovani e soprattutto fortissimi, sognare è sempre lecito”.