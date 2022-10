Daily Express: “Lozano piace tanto in Premier. Giuntoli ha già il suo eventuale sostituto”

Non si arrestano i rumors dall’Inghilterra per Hirving Lozano, il calciatore del Napoli che sembra essere fortemente nel mirino di Ten Hag per il Manchester United del prossimo anno. Secondo quanto riportato da Daily Express, i Red Devils risolveranno alcune questioni di mercato nel reparto avanzato – tra cui il futuro di Cristiano Ronaldo – e poi si ritufferanno sugli acquisti e sulla lista inglese c’è anche il messicano del Napoli.Un’occasione di mercato per il Manchester United che già da tempo sembra aver messo gli occhi sul Chucky. In Inghilterra sanno bene che il Napoli farà muro e proverà a farsi pagare tanto Lozano, acquistato nel 2019 per oltre 40 milioni di euro, ma nel frattempo gli azzurri avrebbero anche già individuato il sostituto: si tratta di Jeremy Doku, belga 20enne del Rennais rivelazione in Francia su cui ci sarebbe anche il Liverpool. Fonte: Il mattino