Corriere della Sera – Napoli primo con 35 gol con 14 marcatori diversi

Oggi il Corriere della Sera analizza lo splendido cammino di questo Napoli, che sia in Italia che in Europa sta spopolando, ultima la vittoria di ieri contro la Cremonese. “Altra vittoria dilagante per il Napoli di Luciano Spalletti. Un altro show e l’ennesimo segnale di forza grazie a una solidità non indifferente e anche alle tante alternative di cui gode il tecnico partenopeo. Un fattore, questo, dimostrato dagli impatti di Simeone e Olivera in gol da subentranti e in generale da un dato preziosissimo: Napoli primo con 35 gol con 14 marcatori diversi. Una statistica simbolo di questa squadra. Dimostrazione che la completezza dell’organico – come la qualità – è un valore”.