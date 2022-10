Cm.it – A breve il rinnovo di Lobotka, un altro slovacco nel destino azzurro

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l’incontro che certificherà il rinnovo dello slovacco con la maglia azzurra. Ci sarà un incontro con Cristiano Giuntoli: il ds non ha mai smesso di credere, neppure nei tempi più difficili, sul centrocampista. Una costanza che ha visto valorizzare al massimo l’investimento e che porterà Lobotka a rinnovare con il Napoli. L’attuale contratto scade nel il 30 giugno del 2025: ci sarà un prolungamento triennale, fino al 2028. Praticamente, Lobotka può legare a vita il suo nome al Napoli come, di fatto, ha voluto il suo connazionale Marek Hamsik. Nel destino del Napoli, insomma, continua ad esserci uno slovacco in mediana, soprattutto se dovesse proseguire il ciclo di Luciano Spalletti.