Classifiche a confronto: nonostante il primato, il Napoli è a -2!

Classifiche a confronto dopo 9 giornate di Serie A in attesa del posticipo di questa sera tra Fiorentina e Lazio. Il Napoli, capolista, nonostante l’ottimo avvio, ha due punti in meno rispetto alla scorsa stagione, mentre l’Atalanta ha ben sei punti in più. I numeri certificano lo straordinario lavoro di Sottil a Udine, mentre è deludente la Juventus, saldo negativo anche per le due squadre di Milano. Ecco il dato delle 20 di Serie A. Lo si legge su Tuttomercatoweb.com.

Napoli 23 punti (-2 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 9 giornate)

Atalanta 21 (+6)

Udinese 20 (+10)

Milan 20 (-5)

Roma 19 (+3)

*Lazio 17 (+3)

Inter 15 (-3)

Juventus 13 (-2)

Sassuolo 12 (+1)

Torino 11 (=)

Salernitana 10 (+6)

Monza 10 (in Serie B)

*Fiorentina 9 (-3)

Empoli 8 (-4)

Spezia 8 (+1)

Lecce 7 (in Serie B)

Bologna 7 (-5)

Hellas Verona 5 (-6)

Cremonese 3 (in Serie B)

Sampdoria 3 (-6)