Capello: “Il Napoli secondo me può vincere lo scudetto”

Fabio Capello, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Show, sottolineando il valore di questo Napoli che sta spopolando sia in campionato che in Europa. “Il Napoli secondo me può vincere lo scudetto, perché è una squadra che ha spirito, gioco e voglia. Questo Napoli è stato costruito molto bene, e Spalletti è stato aiutato in tutto questo perché sono andati via Koulibaly, Mertens, Insigne, quelli che secondo tutti quanti erano quelli lì che facevano la differenza. Ai ragazzi quelli nuovi ha detto: ‘Io credo di più in voi. Facciamo vedere che non è vero’. Hanno trovato il momento positivo tutti quanti insieme, qualità, si sono sbloccati e si sono convinti. Secondo me questa è una squadra che può dare fastidio a molti, anche in coppa”.