Bari, sognare non costa nulla: più facile con Cheddira ed Antenucci

Sognare non costa niente. O quasi. Basta saper programmare e avere un pizzico di fortuna. Per informazioni rivolgersi al Bari di Luigi De Laurentiis. Primo posto a braccetto con la Reggina di Pippo Inzaghi, un exploit con un vena romantica che riporta alle imprese del passato. Walid Cheddira e Mirco Antenucci le grandi bellezze di questo fantastico avvio di stagione. Gara decida a Venezia dalle perle del nazionale marocchino e dall’attaccante molisano. Il ragazzo di Loreto, letteralmente scatenato, manda in gol in apertura di ripresa Antenucci. Poi lanciato da Salcedo, poco oltre la mezz’ora, conquista un rigore che trasforma violentemente. Ottavo centro consecutivo di Cheddira nelle ultime sette partite con la doppietta realizzata contro il Brescia. Sale a quota cinque Antenucci con l’ausilio di un calcio di rigore trasformato a Parma. Potevano essere sei senza l’errore dal dischetto a Cosenza. Una coppia d’oro con un bottino complessivo di 13 gol su 18 totali. Nessuna squadra ha fatto meglio. La Reggina è salita a 17 col tris rifilato al Cosenza, Ternana e Parma (13) sono a cinque lunghezze di distanza. La mano del tecnico Mignani si vede anche nella migliore tenuta difensiva del Bari. Il Bari è rinato anche nel reparto arretrato: ha aggiunto la seta all’acciaio, cosi s’è insediato in vetta. E non ha nessuna intenzione di togliere il disturbo.