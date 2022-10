Barbano: “Occorre far rifiatare qualcuno, c’è stanchezza…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista: “Questo Napoli mi ha lasciato una sensazione ambivalente dopo il 4-1 di Cremona. Il Napoli è in vetta perché ha più qualità e carattere. E anche la disposizione tattica è finalmente moderna. C’è un assoluto contenuto di originalità da parte di Spalletti. Attenzione però: vedo anche un po’ di stanchezza. Soprattutto quando il Napoli sbatte contro squadre arroccate. La fatica si avverte quando hai l’obbligo di vincere e nel secondo tempo si è visto palesemente. Il Napoli è chiamato a giocare tante partite di qui alla sosta, Spalletti deve far rifiatare un po’ i suoi protagonisti. E perciò un impiego molto più largo di elementi, come Elmas e non solo, sarebbe ideale. Bisogna evitare che la fatica produca un po’ di confusione e qualche infortunio. Lobotka, Anguissa e Kvaratskhelia le hanno giocate tutte… In attacco il Napoli è ricchissimo, ma a centrocampo ci sono degli equilibri delicati. Se uno tra Lobotka e Anguissa si ‘scassa’, poi sono dolori. La Cremonese ha dimostrato di poter fare anche il 2-1 in certe fasi, però non si discute la qualità del Napoli. Il gol di Simeone nasce da un cross particolare di Mario Rui, il merito è suo quasi per come la calcia. Detto questo la strada è ancora lunga, il Napoli dovrà misurarsi ancora con tanti top club tra Serie A ed Europa”.