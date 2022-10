AMICHEVOLE FEMMINILE – Italia-Brasile 0-1, le azzurre reggono un tempo, decide Adriana

Questo pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha affrontato il Brasile in un test amichevole in vista del mondiale del 2023 in Australia-Nuova Zelanda. Nel primo tempo le azzurre tengono bene in difesa, senza concedere nulla alle avversarie. Ad inizio ripresa le ospiti sbloccano la gara con il tiro a giro in area di rigore di Adriana. La reazione dell’Italia non c’è stata, se non un con un tiro-cross nel recupero di Cantore. A fine gara le parole del c.t. Milena Bertolini: “Sono contenta della prova della squadra che è stata molto positiva. Sapevamo che affrontavamo una compagine forte, tra le candidate a far bene ai prossimi Mondiali. Prossimi test amichevoli? Saranno di alto livello per arrivare alla manifestazione al meglio, dove sapremo a breve le nostre avversarie”.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Boattin, Filangeri, Lenzini, Bergamaschi; Galli, Rosucci, Greggi; Cernoia, Giacinti, Caruso. All. Milena Bertolini.

BRASILE (4-4-2): Leticia; Antonia, Tainara, Kathellen, Tamires; Geyse, Ary Borges, Duda, Adriana; Kerolin, Beatriz. All. Pia Sundhage.

Marcatore: 47′ Adriana (B)

La Redazione