Spalletti non è sorpreso dal Napoli: “Le difficoltà che sono da mettere in preventivo”

In conferenza stampa viene chiesto a Spalletti:

Ma questo Napoli, che fa già tutto in maniera splendida dopo la rivoluzione estiva, sta sorprendendo anche il suo allenatore?

«No! Si lavora in maniera seria, sapendo di dover prevenire gli imprevisti e fronteggiare le difficoltà che sono da mettere in preventivo».

Qual è la sua idea per rendere al meglio?

«Dobbiamo giocare a calcio ed essere sempre squadra. Noi facciamo bene se impostiamo palla a terra, poi dobbiamo essere bravi a conquistare subito il pallone».

Dall’Olanda siete tornati con qualche acciacco.

«Zielinski ha ripreso ed è a disposizione; Kvara si allenato molto bene. Nel calcio moderno non esiste la partita da turnover. E’ necessario una rotazione continua, diciamo 2-3 calciatori per gara. Però la formazione la sapranno i giocatori, in mattinata».

Niente Osimhen, però.

«Le valutazioni si fanno dopo gli esami clinici e le analisi della condizione. Inutile rischiare, lo abbiamo già perso per un periodo abbastanza lungo e noi vogliamo Victor a disposizione, perché può fare la differenza. Sta qua, si allena, e poi sarà a disposizione per l’Ajax».

Fonte: CdS