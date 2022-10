SERIE B FEMMINILE – Calendario “insidioso” per la capolista Napoli

Weekend di sosta per la #SerieBFemminile, importante per recuperare energie fisiche e mentali in vista della ripresa del campionato che nelle prossime quattro settimane vedrà le ragazze del #NapoliFemminile sfidare Ravenna, Ternana, Sassari Torres e Cesena – tutte gara in trasferta ad eccezione del match contro le umbre di domenica 23 ottobre.

Lavoro, sorrisi e determinazione: avanti Napoli!

La Redazione