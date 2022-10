SERIE A – Torino-Empoli 1-1, “bicicletta” di Destro e gol da “opportunista” di Lukic

Quest’oggi, nel lunch-match della nona giornata si è giocata la sfida al “Grande Torino” tra i granata e l’Empoli. I padroni di casa di Juric, in panchina il suo vice Paro, partono forte, dove con Vlasic cerca il gol, parata di Vicario. Il portiere dei toscani si conferma anche sulla conclusione di Lukic. Gli ospiti fanno fatica a superare la metà campo e subiscono la rete di Miranchiuk, ma il gol è annullato dal VAR per fuorigioco. La gara termina primo tempo sullo 0-0. Il tecnico dell’Empoli Zanetti manda in campo Destro e il bomber lo ripaga con la “bicicletta” che batte imparabilmente Milinkovic-Savic. Il Torino prosegue la spinta offensiva con Ola Aina di testa, palla che termina sul fondo. La partita per i granata sembra stregata, ma arriva il pari, errore nel rinvio di Luperto che sbatte su Lukic ed è 1-1. Un pareggio più che meritato per la squadra di Juric, che evita la quarta sconfitta di fila, mentre l’Empoli ha accarezzato il sogno del secondo successo esterno di fila, ma alla fine termina 1-1.

Torino-Empoli 1-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 4’ s.t. Destro (E), 45’ s.t. Lukic (T)

Assist: 4’ s.t. Ebuhei (E)

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (43’ st. Karamoh), Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Linetty (22’ s.t. Ricci), Lukic, Aina; Miranchuk; Sanabria (22’ s.t. Pellegri), Vlasic. All.: Paro.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi (33’ s.t. Stojanovic), De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli (24’ s.t. Henderson); Cambiaghi (1’ s.t. Destro), Bajrami (33’ s.t. Walukiewicz); Lammers (1’ s.t. Pjaca). All.: Zanetti.

Arbitro: Fourneau di Roma

Ammoniti: 12’ p.t. Sanabria (T), 25’ s.t. Bandinelli (E), 11’ s.t. Parisi (E), 35’ s.t. Pellegri (T), 35’ s.t. Marin (E), 48’ s.t. Vicario (E)

A cura di Alessandro Sacco