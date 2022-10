SERIE A – Roma-Lecce 2-1, giallorossi quinti in solitaria, il tabellino

Dopo la sconfitta in Europa League, la Roma riparte e continua la sua rincorsa alla zona Champions. La squadra di Mourinho batte il Lecce 2-1. I padroni di casa vanno in vantaggio con Smalling. Lecce in 10 per l’espulsione di Hjulmand. La squadra di Baroni reagisce e trova il pari con Strefezza. A inizio ripresa Abraham si procura un rigore che Dybala trasforma. Ma l’argentino è costretto a uscire per un problema muscolare. La Roma porta a casa 3 punti e il quinto posto in solitaria. Sky Sport

ROMA-LECCE 2-1, IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (88′ Kumbulla), Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina (46′ Spinazzola); Dybala (50′ Matic), Zaniolo (46′ Abraham); Belotti (77′ Shomurodov). All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez (46′ Blin), Hjulmand, Askildsen (71′ Helgason); Strefezza (71′ Di Francesco), Ceesay (90′ Oudin), Banda (81′ Colombo). All. Baroni

Arbitro: Alessandro Prontera

Ammoniti: 57′ Umtiti, 60′ Ibanez, 63′ Mancini, 88′ Di Francesco

Espulsi: 22′ Hjulmand

Marcatori: 6′ Smalling, 39′ Strefezza, 48′ Dybala