Oggi a Cremona potrebbe scoccare l’ora di Ostigard e Ndombele

Qualcuno aspetta. Non i tratta di riserve, ma neanche di titolari. Come Ostigard e Ndombele. Gli unici due del mercato estivo di De Laurentiis e Giuntoli che sono ancora ai margini. Oggi a Cremona potrebbe scoccare la loro ora. La logica questo dice, ovvero con un minimo di ponderato turnover potrebbe proprio toccare a loro. O almeno in una staffetta nella ripresa. Il norvegese, in ogni caso, un record già ce l’ha: in quasi due mesi, ha già giocato di più del difensore di cui, sulla carta, ha preso il posto ovvero di Axel Tuenzebe. L’ ex Genoa è già a quota 90 minuti. Ovvio, è quasi facile dire che tutti sono titolari alla stessa maniera, ma siccome la coppia Rrhamani e Kim non può, (forse) giocare 5 gare in 15 giorni, qualcosa va fatto…

Il Mattino