Ndombele aspetta, ma in realtà tutti aspettano Ndombele

Tra quelli in attesa della chance da titolare c’è anche Ndombele. D’altronde, Spalletti la panchina la saccheggia. Cinque cambi per ogni partita. Però, non tutti sanno pescare la pepita giusta tra le riserve, ma Nodmbele può diventarlo. E’ arrivato in prestito ed è già a quota 8 presenze. Vedremo, forse Spalletti preferirà Elmas che pure è un altro che fa la riserva e basta. Ma questo Napoli delle seconde linee deve crescere ed è questa un’altra mission di Spalletti. Sulla rinascita di Ndombele fanno tutti il tifo. La prossima estate, se il Napoli lo vorrà riscattare, dovrà pagare 32 milioni. In Francia, al Lione, ha sempre rubato l’occhio, poi il grigio in Premier. Perché questa caduta? La sua parabola è raccontata anche in All or nothing: Tottenham un documentario di Amazon sugli Spurs. Ndombelé viene convocato in sede per un colloquio con lo psicologo del club a cui assiste il presidente Levy: ne esce ancor di più a pezzi, infastidito. Ora la possibilità di rinascere. Ma tocca a lui.

Il Mattino