Napoli entra nella Top 50 degli stadi con più tifosi

Quali sono gli stadi con più presenze in media in questo 2022/23 che è cominciato da quasi due mesi? A studiare l’incidenza dei numeri di spettatori ci ha pensato Transfermarkt che ha calcolato la partecipazione dei tifosi media lungo tutte le gare in una speciale classifica che vede coinvolto anche lo Stadio Maradona di Napoli. L’impianto di Fuorigrotta è alla posizione numero 43 con 39,753 presenze in media. Il Maradona si mette davanti a stadi importanti come Stamford Bridge a Londra o il Sanchez Pizjuan a Siviglia. Nella Top 10 della speciale classifica ci sono però tre stadi italiani: all’8° posto l’Olimpico sponda Roma (61,202 persone in media con Mourinho), poi San Siro con l’Inter al 6° posto (69,467) e il Milan al 5° (70,003). Vince al momento il Camp Nou con 81,890 tifosi di media. Fonte: Mattino.it