M. Alvini lancia il messaggio: «Cremonese, credici»

Tre punti nelle prime otto ed ancora zero vittorie per la Cremonese. Oggi in uno G. Zini sold out c’è il Napoli e Alvini riflette così: «E’ stata una settimana complicata, abbiamo avuto qualche problema di troppo. Permangono le assenze di Hendry che è tornato infortunato dalla nazionale e Chiriches che sta proseguendo il suo percorso di recupero. Non ci sarà neppure Ghiglione per malanni di stagione e ci sono difficoltà anche per Okereke e Pickel. Avrei voluto rischierare la stessa base di Lecce ma le precarie condizioni fisiche di alcuni giocatori mi obbligano a dover fare 2-3 cambiamenti».

Napoli in grande condizione? «Penso che per la Cremonese questa sia una grande opportunità, la affronteremo con umiltà. Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti, della loro forza e del momento che stanno vivendo. Abbiamo grande rispetto ma per noi è un’opportunità per misurarci contro avversari forti. E più giochi con avversari forti e più devi essere felice di misurarti con loro».

Poi Alvini spiega come si prepara una partita così: «Facendo capire ai calciatori che è una grandissima opportunità per migliorarsi e misurarsi con avversari forti. Chiaramente questo è quello che vogliamo fare. Più l’avversario è difficile più è bello poterci giocare. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto questo, io mi fido tantissimo della squadra perchè vedo che sta crescendo. Zini tutto esaurito? Splendido spettacolo, vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi anche se siamo consapevoli delle difficoltà che ci saranno».

Fonte: CdS