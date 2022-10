Liverpool crisi in campionato: ko 3-2 con l’Arsenal

Ancora un tonfo in campionato per il Liverpool. I Reds perdono 3-2 in casa dell’Arsenal nella 10ª giornata di Premier League. Partita scoppiettante all’Emirates Stadium. Gunners avanti con Martinelli dopo 1 minuto, Nunez pareggia per il Liverpool al 34′ min, Saka riporta avanti l’Arsenal a fine primo tempo, Firmino ripareggia per i Reds nella ripresa ma di nuovo Saka su rigore regala la vittoria ai Gunners. Terzo risultato negativo per la squadra di Klopp, che resta al 11° posto a -14 punti dalla vetta