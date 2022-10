LIVE SERIE A – Cremonese-Napoli (09/10/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Abisso; Ass1: De Meo; Ass2: Mondin; IV: Sacchi; VAR: Di Bello; AVAR: Paganessi

Questo pomeriggio allo stadio “G. Zini” di Cremona, fischio d’inizio alle ore 18,00, i grigio-rossi di mister Alvini affronterà il Napoli per la nona giornata di campionato. I padroni di casa dovranno fare a meno di Chiriches, Hendry e Ghiglione, punteranno ad ottenere punti per la zona salvezza, gli azzurri per confermare l’ottimo momento. Out per gli azzurri solo Osimhen. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

