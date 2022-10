In campionato la media del gol azzurro è di 2,8 ogni 90′

C’è il rischio di perdersi nei numeri per spiegare la forza di un reparto da cui le ambizioni prendono vita. L’attacco è lo special guest di una stagione entusiasmante. Il Napoli ha già segnato 31 gol in 11 partite, ha la media di 2,8 reti ogni 90 minuti, una proiezione di 140 a fine anno e ha già fatto esultare 12 giocatori. Nelle 5 gare in cui è mancato Osimhen, quando teoricamente c’era il rischio di avvertirne la mancanza, sono arrivate le goleade: 3 ai Rangers, 6 all’Ajax, 3 al Torino. Già contro la Cremonese il Napoli potrebbe tagliare quota 3.500 gol in Serie A, ne mancano due per l’ambizioso traguardo. Domina Kvaratskhelia a quota 6, inseguono Raspadori e Zielinski (4), Osimhen è fermo a 2 ma ha l’attenuante del lungo infortunio che l’ha tenuto fermo un mese. Fonte: CdS