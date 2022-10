Il meglio del Napoli deve ancora venire. In Europa media di 4,3 gol a partita

La forza del Napoli è inarrestabile e l’impressione è che il meglio debba ancora venire. Nonostante l’addio a Insigne e Mertens, 270 gol in due, il Napoli ha saputo alimentarsi di talento alternativo e ogni partita, soprattutto in Champions, diventa uno show. In Europa sono già 13 le reti in 3 gare (4,3 a partita) contro avversari di valore e tradizione, in campionato la media scende (2,25) ma è pur sempre alta e appartiene alla squadra che col Milan vanta il miglior attacco della Serie A (18 ma con una partita in meno). Di questo passo, fidandosi della media attuale, il Napoli può arrivare a 140 gol stagionali. Da Benitez in poi, salvo rare eccezioni, come l’ultimo campionato (94) o quello del passaggio da Ancelotti a Gattuso (81), il Napoli ha sempre segnato tantissimi gol rompendo il muro dei 100 ed esaltandosi soprattutto nel secondo anno di Sarri (115). Fonte: Cds