(Formazioni) Cremonese-Napoli: due cambi per Alvini in avanti. Novità a centrocampo per gli azzurri

Questo pomeriggio allo stadio “G. Zini” di Cremona, i padroni di casa affronteranno il Napoli per la nona giornata di campionato. La squadra lombarda allenata da Alvini dovrà fare a meno dell’ex Chiriches, Hendry e Ghiglione. Le novità saranno nella trequarti con Meitè e Buonaiuto assieme a Zanimacchia, che giocheranno alle spalle di Dessers. In casa azzurra invece previsti tre cambi. Ostigard in difesa, Elmas al posto di Anguissa e Politano per Lozano. Favorito ancora Raspadori, mentre Zielinski e Kvaratskelia hanno recuperato dai colpi subiti contro l’Ajax.