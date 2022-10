Europei 2024, il sorteggio: girone “duro” per l’ Italia di Mancini

L’Italia, è risaputo e doloroso, non prenderà parte ai prossimi Mondiali in Qatar. La squadra di Roberto Mancini “attenderà”, per rimettersi definitivamente in gioco, i prossimi Europei che si disputeranno in Germania. Oggi verrà definito il precorso, nel senso che verrà effettuato il sorteggio delle qualificazioni alla competizione, le cui sfide cominceranno da marzo 2023. Da segnalare che la Nazionale azzurra è detentrice del titolo. L’Italia è stata inserita nel gruppo C, per quel che si può definire un girone senza dubbio “duro”.

GRUPPO C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta