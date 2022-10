DAZN, Simeone: “Ho imparato che l’importante è la qualità del tempo”

Subentra e riporta il Napoli in vantaggio. Il Cholito Simeone a fine gara interviene ai microfoni Dazn: “Bello, è sempre bello aiutare i ragazzi. E’ stata una bellissima giornata: la squadra ha lottato fino all’ultimo e ci siamo presi tre punti molto importanti. L’energia me la dà la tifoseria, che è sempre molto carica. Questo ci fa piacere e carica anche a noi. Dobbiamo continuare così, i tifosi ci aiutano tantissimo. Non so come mai, ho sempre detto che mi sento un po’ come loro, un po’ argentino e un po’ italiano. Forse perché ho vissuto qui anche da piccolo. Forse sono nel posto giusto, io continuerò a fare come sempre il mio. Vero, non gioco titolare, ma l’importante è fare minuti. Ho imparato, nel calcio e nella vita, che quello che conta è la qualità del tempo. Mi è toccato spesso avere poco tempo e fare bene come oggi, e altre in cui avevo tanto tempo e non facevo niente”