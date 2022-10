Ciro Giustiniani: “Il ragù è pronto, speriamo di spalmare presto sul pane la crema grigiorossa…”

Il comico napoletano, Ciro Giustiniani, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live della domenica. “Il ragù è pronto, speriamo di spalmare presto sul pane la crema grigiorossa… Non penso che il Napoli affronterà la gara con superficialità o pensando ancora ad Amsterdam, sono fiducioso, credo che la squadra sia concentrata a dovere per vincere, la differenza tecnica è troppo ampia. Koulibaly, Insigne e Mertens non ci mancano? Il calcio è così, i nuovi fanno dimenticare i vecchi. Grande rispetto e amore per coloro che hanno dato tanto, ma ora vado pazzo per Raspadori, per il georgiano, che non so come si pronuncia, e anche per Mario Rui, sin qui sottovalutato. Temo gufate o cali? Mi godo il momento e invito i tifosi, che sono maturi, a fare altrettanto. Godiamoci questo Napoli, poi si vedrà”