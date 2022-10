Champions: Napoli a caccia dello storico poker europeo

Mercoledì 12 al Napoli basta un punto contro l’Ajax per assicurarsi il posto negli ottavi di Champions League, con 180′ di anticipo sulla fine del girone. Ma Spalletti è stato sempre chiaro: «Noi giochiamo per vincere, solo per quello». In Champions ha conquistato 3 vittorie di fila, con 13 reti. Nessuno ha fatto meglio tra le squadre a punteggio pieno dopo 270‘: 7 reti per il Bruges, 9 per il Bayern Monaco, 7 per i campioni d’Europa del Real Madrid di Ancelotti e 11 per il City del mostruoso Haaland.

Se batte i Lancieri (o ex, considerando la modestissima prestazione offerta alla Johan Cruijff Arena, un tempio piacevolmente profanato dagli azzurri) il Napoli realizza il record di vittorie in Champions. Non ne ha mai vinte 4, è fermo alle tre di quest’anno e della stagione 2011-2012.

Undici anni fa, entrata per la prima volta in Champions, la squadra – guidata da Mazzarri – vinse le ultime due gare del girone contro il City di Mancini (2-1) e il Villarreal (2-0). Poi il successo al San Paolo contro il Chelsea nel primo round degli ottavi (3-1), con il rimpianto di non aver realizzato nelle ultime battute di una delle più belle sfide viste a Fuorigrotta la quarta rete con Maggio: fosse finita 4-1 probabilmente il Napoli si sarebbe garantito il passaggio ai quarti.

Quest’anno è stata una cavalcata trionfale: 4 gol in casa al Liverpool vice campione d’Europa, poi quelli in trasferta al Rangers Glasgow (3) e all’Ajax (6).

Nelle due apparizioni in Coppa dei Campioni ai tempi di Maradona il Napoli più vincente si era fermato ai due successi contro gli ungheresi dell’Ujpest Dosza: 3-0 al San Paolo e 2-0 a Budapest. Sarebbe poi venuto lo Spartak Mosca, con quella eliminazione a sorpresa ai rigori. Diego c’era fisicamente, ma con la testa era già molto lontano. F. De Luca (Il Mattino)