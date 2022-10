L’Avellino cade di nuovo: a Crotone è 2-0 per i padroni di casa

Dopo le due vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, che avevano ridato fiducia a squadra e ambiente, l’Avellino ritrova la sconfitta. Gli irpini escono senza punti dalla sfida in casa della capolista Crotone, 2-0 il risultato finale.

Eppure la gara non era iniziata così male per i Lupi, schierati in campo da Taurino con l’ormai consueto 4-3-3 e con le novità Matera e Micovschi al posto di Dall’Oglio e Ceccarelli. Nei primi 25 minuti, nonostante il chiaro predominio dei padroni di casa e la solita sterilità in fase offensiva con l’ex Trotta davvero sottotono, l’Avellino tiene bene il campo. I rossoblu sfiorano il gol del vantaggio in un paio di occasioni prima con Petriccione e poi con Golemic, la svolta del match è al minuto 28.

Kargbo scende indisturbato sull’out sinistro, si accentra in area e viene atterrato da Ricciardi che lo stende senza mezzi termini. Rigore netto che Chiricò si fa parare da Marcone, sulla respinta però l’attaccante pitagorico mette in rete. 1-0. Il gol fa sparire letteralmente l’Avellino dal campo e lascia spazio ampio al Crotone che in scioltezza prende definitivamente le redini del gioco fino all’intervallo.

Nella ripresa il leit-motiv non cambia, complice forse anche un allenatore che non trova soluzioni e attende la metà della seconda frazione per effettuare la prima sostituzione per scelta tecnica (alla fine del primo tempo Zanandrea era uscito per un problema alla spalla lasciando posto ad Auriletto). Ciononostante la gara si trascina sull’1-0 fino agli ultimi minuti, senza alcun tiro nello specchio da parte degli irpini, poi il Crotone la chiude al minuto 86. Ancora Kargbo è artefice dell’assist vincente, è Petriccione stavolta a siglare il gol: 2-0 e partita chiusa.

Al fischio finale la delusione degli oltre 200 encomiabili tifosi irpini giunti allo “Scida” per assistere, ancora una volta loro malgrado, all’ennesima sconfitta stagionale. Il cammino biancoverde in questa stagione assume sempre più contorni preoccupanti: sono 4 le sconfitte e tutte rimediate nei 4 incontri in trasferta, un vero e proprio record negativo nel calcio professionistico italiano di questa stagione.

Domenica al Partenio arriva l’Audace Cerignola, i neopromossi si presenteranno con ben 3 punti di vantaggio sugli irpini, un qualcosa di impensabile soltanto qualche settimana fa.

CROTONE-AVELLINO 2-0 (1-0)

Reti: 30′ Chiricò, 85′ Petriccione

CROTONE (4-2-3-1): Branduani; Calapai, Cuomo, Golemic, Giron (84′ Mogos); Awua (68′ Carraro), Petriccione; Chiricò, Kargbo (85′ Pannitteri), Tribuzzi (77′ Vitale); Gómez (77′ Tumminello). Non entrati: Dini, Gattuso, Bove, Papini, Crialese, Giannotti, Bernardotto, Panico, Rojas. All.: Lerda.

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi (77′ Rizzo), Moretti, Aya, Zanandrea (42′ Auriletto); Franco (66′ Ceccarelli), Matera, Casarini; Micovschi (77′ Murano), Trotta (78′ Gambale), Russo. Non entrati: Pane, Illanes, Tito, Dall’Oglio, Garetto, Maisto. All.: Taurino.

Arbitro: Giordano della sez. di Novara

Ammoniti: Micovschi

Angoli: 6-4

Recuperi: 4′ pt, 4′ st

Alberto Caccia