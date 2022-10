Al Napoli mancano due gol per un traguardo importantissimo

Kvaratskhelia è il bomber a sorpresa con 6 gol, dietro di lui tutti gli altri per un totale di 12 giocatori a segno. Hanno collezionato già 4 gol Raspadori e Zielinski, a 3 sono fermi Anguissa, Simeone e Politano, a 2 c’è Osimhen con Kim, c’è stata gloria anche per Di Lorenzo, Lobotka, Ndombele ed Elmas. Forse, tra le tante, è questa la statistica che rende orgoglioso Spalletti: segnano tutti e quindi funziona il gioco, non esiste il singolo a cui la squadra si aggrappa ma è il collettivo a fare la differenza. Contro la Cremonese, e non sarà scontato, basteranno 2 gol per arrivare a 3500 in Serie A continuando a inseguire Juve (5259), Inter (5160), Milan (4898), Roma (4436), Fiorentina (3948) e Lazio (3802). Un gol dopo l’altro. Fonte: CdS