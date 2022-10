SERIE A – Sassuolo-Inter 1-2, Dzeko si conferma la bestia nera dei neroverdi

Questo pomeriggio al “Mapei Stadium” si è giocata la sfida tra il Sassuolo e l’Inter. I neroverdi partono forte e sfiorano il vantaggio con Laurietè, parata di piede di Onana. I nerazzurri però rispondono e vanno ad un passo dal vantaggio, cross dalla destra e Lautaro Martinez spreca da ottima posizione in spaccata. La squadra di Simone Inzaghi è ben coperta e gioca di rimessa. Il vantaggio arriva su calcio d’angolo, sponda di Acerbi e con la punta Dzeko batte Consigli. Nella ripresa i neroverdi si proiettano in avanti e riescono a pareggiare. Cross di Rogerio e da pochi passi non sbaglia Frattesi. L’Inter però ha un Dzeko in più, prima di testa trova un super Consigli e dopo pochi secondi segna da pochi passi. Il match termina con un successo meritato dei nerazzurri che confermano la vittoria contro il Barcellona. Sassuolo volenteroso, ma la differenza fisica e tecnica alla distanza si è vista.

Reti: 45′ e 75′ Dzeko, 60′ Frattesi.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic (82′ Ayhan), 13 Ferrari (88′ Tressoldi), 6 Rogerio; 16 Frattesi (82′ Alvarez), 27 Maxime Lopez, 42 Thorstvedt (70′ Harroui); 45 Laurienté, 9 Pinamonti, 15 Ceide (70′ Antiste). A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 7 Henrique, 14 Obiang, 35 D’Andrea, 77 Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio (58′ Skriniar), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (84′ Gagliardini), 14 Asllani (45′ Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 32 Dimarco (67′ Darmian); 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis, 6 De Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 42 Curatolo, 45 Carboni, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Valeriani, Dei Giudici. Quarto Ufficiale: Colombo.

VAR: Guida. Assistente VAR: Maggioni.

Ammoniti: Asllani, D’Ambrosio (I), Ferrari, Harroui (S)

A cura di Alessandro Sacco