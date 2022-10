Rangers implacabile in campionato: 4-0 al St.Mirren

Il Rangers Glasgow continua ad essere devastante in campionato. Gli scozzesi dopo la sconfitta con il Liverpool in Champions League travolgono 4-0 il St.Mirren in casa nella 10ª giornata di Premiership. Tutto di nuovo in scioltezza per la squadra di Van Bronckhorst, che con la doppietta di Colak e il rigore di Tavernier centra la terza vittoria consecutiva e va a -2 punti dal primo posto