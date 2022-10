Mario Sconcerti-choc: “Haaland ha la faccia da down”, si scatena l’inferno

Mario Sconcerti l’ha fatta davvero grossa. Parlando Erling Haaland in radio è arrivato a dire che “ha anche questa faccia un po’ da sindrome down, non ha una faccia normalissima”. Una frase grave, che ha creato tanto imbarazzo in diretta: Federico Nisi e Piero Torri, conduttori della trasmissione di TeleRadioStereo in cui era presente Sconcerti, si sono subito resi conto di quanto stava accadendo.E così hanno provato a gettare acqua sul fuoco, cercando di sistemare un po’ la situazione: “Volevi dire che sembra un po’ bamboccione – è stato l’intervento di Nisi – un po’ bambinone. Questo volevi dire”. A nulla è servito però, perché il caso è montato in men che non si dica prima sui social e poi su tutti i siti, calcistici e non.

#Sconcerti ha detto che Haaland ha la faccia di uno con la sindrome di Down. Ad una certa età arriva il momento di limitarsi al bar. Italia Paese che spiana la strada a vecchi e pensionati che racimolano ancora. Questo è il risultato. Che imbarazzo pic.twitter.com/U0OEWLl5rP — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) October 8, 2022

D’altronde Sconcerti l’ha sparata veramente grossa, tra l’altro sul giocatore del momento, che sta facendo qualcosa di mai visto sui campi da calcio.

Fonte: liberoquotidiano.it