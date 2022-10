L’elogio di Anguissa, il rimpianto ed i complimenti allo scouting

In Premier, probabilmente, lo rimpiangono, in Ligue 1 sicuramente. Lo attesta il prestigioso quotidiano L’Equipe che dedica ampio spazio a Frank Anguissa. Scrive della crescita del centrocampista del Napoli, venduto dal Marsiglia nel 2018 al Fulham, ma col disappunto dell’ex ds Zubizarreta che non aveva dubbi sui suoi margini di miglioramento riscontrati già nel suo periodo al Villarreal. Il quotidiano francese elogia lo scouting del Napoli rappresentato da Maurizio Micheli che propose il giocatore a Spalletti che ne fu subito conquistato. “A Napoli non erano molti a conoscere Anguissa quando arrivò l’ultimo giorno di calciomercato estivo 2021. Arrivò in prestito dal Fulham. Ma lo conosceva bene Maurizio Micheli il capo scouting del Napoli quando discusse con Spalletti dei profili tecnici di cui aveva bisogno la squadra.” Il retroscena svelato dall’Equipe è che “lo avrebbe voluto Vieira al Crystal Palace, ma anche Maldini che però non fece un’offerta. Ed è poi arrivato al Napoli”