[Foto] Il Napoli in volo, pronto per la sfida di Cremona

Tutto pronto in casa Napoli, gli azzurri sono in volo in vista della sfida contro la Cremonese di domani alle ore 18,00 dello stadio “G. Zini”. In prima fila ci sono il difensore Kim Minjae e Raspadori, entrambi sorridenti.

La Redazione