(Formazioni) Cremonese-Napoli, dubbio in avanti per i grigiorossi. Pronto Ostigard in difesa

Domani pomeriggio alle ore 18,00, presso lo stadio “G. Zini” di Cremona, i padroni di casa sfideranno il Napoli per la nona di campionato. Il tecnico dei lombardi Alvini dovrà fare a meno di Chiriches ed Hendry per infortunio. Difesa a 4 con al centro Lochoshivili e Bianchetti. Centrocampo a 2, mentre in attacco alle spalle di Dessers dubbio Meitè–Okereke come trequartista. Per gli azzurri previsti cinque cambi. In difesa spazio a Ostigard e Mario Rui. A centrocampo Ndombele e in attacco Politano e Simeone. Oggi test decisivo per capire se convocare o meno Osimhen.

Fonte: CdS