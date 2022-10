Fedele: “Se vuoi vincere lo Scudetto, in partite come quella di Cremona puoi soffrire 7, 8, 10 minuti al massimo”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live Forza Napoli Sempre. “Per evitare che la partita di Cremona sia presa sotto gamba dai suoi, Spalletti sicuramente gli avrà ricordato le partite con Empoli e Spezia dell’anno passato che fecero perdere il campionato al Napoli. La verità però è che se vuoi vincere lo Scudetto, e il Napoli per me quest’anno deve vincerlo, in partite come quella di Cremona puoi soffrire 7, 8, 10 minuti al massimo ma poi le devi vincere. Se non riesci a farlo, vuol dire che non sei ancora maturo. Diventi come quel ciclista che straccia gli avversari nella Milano-Sanremo ma non vince mai il Giro d’Italia. Turnover? Credo che due o tre cambi siano necessari, ma non di più. Non c’è bisogno di stravolgere tutto se hai la possibilità di fare cinque sostituzioni a gara in corso”