Eraldo Pecci: “Questo Napoli dà più garanzie di quelli passati”

Il Napoli sta dimostrando sia in campionato che in Europa che può giocarsela con chiunque, e sono sempre di più gli estimatori dei ragazzi di Spalletti, come Eraldo Pecci, ex giocatore del Napoli. «Fare i paragoni con il passato è sempre complicato, ma possiamo dire che questo Napoli dà più garanzie di quelli passati. Non vedo punti in comune con la squadra in cui giocavo io. Spalletti sta proponendo un’idea nuova di calcio, evoluta. Devo fargli i complimenti per il lavoro fatto in estate».