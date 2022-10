Ciaschini: “Spalletti sta mettendo in evidenza qualità individuali notevoli”

Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com.

Napoli? Sta dimostrando non solo il valore dei singoli giocatori, ma anche diverse altre cose. Prima di tutto che la squadra è costruita su misura per un allenatore come Spalletti. Il mister ha dei giocatori che sono in grado di esprimere il gioco che lui vuole e dei giocatori che gli permettono di modulare il gruppo secondo i suoi principi tattici. E in questo Spalletti è molto bravo. Al tempo stesso sta mettendo in evidenza qualità individuali notevoli. In questo senso va dato merito – ha concluso – anche al mercato che la società ha saputo fare. Per cui il Napoli viene premiato, secondo me, anche perché ha fatto acquisti mirati per le proprie esigenze, piuttosto che rincorrere il nome del giocatore che poteva essere più appetibile sul mercato. Ha cercato quindi il nome adatto per completare la squadra dopo la partenza di alcuni giocatori importanti”.