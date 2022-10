Cannella (Ex DS): “Sia Raspadori che Simeone sanno bene che Osimhen è un mostro sacro

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo: “Il Napoli arriva a Cremona sulle nuvole. Il morale è altissimo dopo Amsterdam, il viaggio sarà stato leggero e la fatica non la senti poi. Quando vinci c’è sempre voglia di stare insieme e continuare a giocare. Il Napoli viaggia un metro sopra il cielo, in questo momento. La forza di questa squadra è l’essere convinti dei propri mezzi e di avere tanto entusiasmo. Essere partiti con il dubbio e lo scetticismo ha dato spinta all’ambiente. Il Napoli gioca meglio senza Osimhen? Non diciamo sciocchezze. Tutti i club europei lo vorrebbero in rosa. Sia Raspadori che Simeone sanno bene di avere avanti un mostro sacro. Entrambi sanno bene quale sia il loro ruolo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per poter fare qualcosa di importante e parlo dello Scudetto. Se il Napoli non subirà sconvolgimenti, può puntarci davvero. Oggi la classifica dice che il mercato degli azzurri è stato superiore a quello delle altre big”.