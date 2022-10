C. Giustiniani dopo Amesterdam: “Ho rivisto nel Napoli un po’ degli All Blacks di rugby”

Tra i tifosi che hanno applaudito a lungo la squadra dopo Amsterdam c’è anche Ciro Giustiniani, comico dal cuore azzurro: «Il Napoli visto martedì mi ha ricordato quello che segnava a valanga a Valencia negli anni ’90. È difficile fare altri paragoni con il passato, ho rivisto in loro un po’ degli All Blacks di rugby: spietati in campo con l’avversario e mai disposti a tirare il freno» racconta. «Loro sono gli All Blues. È un Napoli spietato anche quando mette la maglia con i pipistrelli: me li aspetto così anche con la maglia che avrà le palle di Natale».

Fonte: Il Mattino