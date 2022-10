Bertotti (Ex Udinese): “Spalletti è un direttore di orchestra”

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Valerio Bertotto, allenatore ed ex capitano dell’Udinese:

“Spalletti è un grandissimo tecnico. E non solo perché lo abbiamo visto tutti, adesso, vincere con il suo Napoli per 6-1 in casa dell’Ajax. Lo è da decenni. È in grado di far esprimere le proprie squadre al top, con grande serietà e briosità. Ha una conoscenza della materia che in pochi hanno. Ad oggi sta facendo le fortune del Napoli: ha una squadra super bella, ma è lui il direttore d’orchestra che sta muovendo tutto alla perfezione”.