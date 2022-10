Avversario Napoli – Dubbio modulo per Alvini della Cremonese. Ciofani si proietta alla sfida contro gli azzurri

Domani alle ore 18,00 allo stadio “Zini” di Cremona, i grigiorossi di Alvini sfideranno il Napoli per la nona giornata di campionato. Il tecnico della compagine lombarda ha un dubbio, ovvero il modulo. Probabilmente sarà la difesa a tre come nella sfida di Lecce e che ha portato la Cremonese a conquistare la massima serie. Out Chiriches e quasi certamente Hendry. In avanti Dessers favorito su Daniel Ciofani che domenica contro i salentini ha segnato su calcio di rigore, rete numero 25 in grigiorosso, e parla del match contro gli azzurri. «Sono contento di questo traguardo, peccato però per i tre punti che avremmo meritato. Comunque, contro il Lecce abbiamo preso un punto che fa morale e ora pensiamo al Napoli, una squadra strepitosa come visto in Champions. Io la serie A la conosco, per battere le grandi squadre devi fare la partita perfetta e sperare che loro incappino in una giornata negativa. Devi avere anche un po’ di fortuna e, forse, è arrivato il momento di meritarcene un pò».

La Redazione