A Napoli, in tournèe, l’amico comico di Maradona, Rudy Chernicoff

Arriva a Napoli Rudy Chernicoff, il comico argentino amico di Diego Armando Maradona. All’interno dello spettacolo in programma l’11 e il 12 novembre a “Casa Guarattelle” in vico Pazzariello 15, nel centro storico, anche la canzone “La mano de Dios” cantata dall’artista in napoletano.