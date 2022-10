Top Champions, c’è capitan Di Lorenzo: come votare

C’è anche Giovanni Di Lorenzo tra le nominations per l’Mvp di questo terzo turno di Champions League. Il terzino e capitano del Napoli – in gol a Amsterdam contro l’Ajax – è in lizza nelle votazioni insieme con Angel Di Maria, André Silva e Jude Bellingham per il titolo di miglior calciatore della settimana: i tifosi azzurri potranno votare Di Lorenzo direttamente sul sito ufficiale della Champions League fino alle ore 15 di questo pomeriggio.

Il Mattino