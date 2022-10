Tentoni, ex Cremonese: “Speriamo in una giornata no del Napoli”

Andrea Tentoni, ex attaccante della Cremonese, ha parlato del prossimo impegno dei lombardi contro il Napoli a La Provincia: “In questo momento il Napoli è la squadra più in forma in Italia e in Europa. Non credo che abbia un punto debole, non so se sia meglio aspettarli o aggredirli. Speriamo che la gara di Champions League li abbia un po’ affaticati anche perché bene o male giocano sempre gli stessi e se incappano in una giornata no la Cremonese potrebbe approfittarne“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com