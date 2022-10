SSCN – Il Napoli vola anche su TikTok…1000000 di follower

Vola l’account TikTok del Napoli. Il profilo ufficiale del club sulla piattaforma social TikTok ha raggiunto 1 milione di follower.

L’account, aperto nel Febbraio 2020, in 2 anni e 8 mesi di attività ha collezionato più di 9 milioni di like grazie a contenuti divertenti e coinvolgenti, sempre più vicini al linguaggio dei fan più giovani.

Dietro le quinte, inediti, challenge, effetti speciali, highlights, esultanze e contenuti near live hanno accompagnato la crescita del profilo azzurro in questi mesi creando un link sempre più forte tra i giovanissimi e il club. Contenuti tradizionali e video per le generazioni più giovani hanno generato il giusto connubio che ha portato alla crescita del profilo TikTok in meno di tre anni. La strada è stata tracciata, legati dalla passione azzurri, tifosi di ogni età e club sono sempre più vicini!

Seguici su TikTok

https://www.tiktok.com/@sscnapoli

dal sito ufficiale della SSCN