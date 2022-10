Simeone si racconta a “La Nation”: «Sognavo di essere qui. Maradona? Ha dato al Napoli la voglia di lottare contro il Nord»

«Il destino mi ha detto di venire a Napoli. Sentivo di doverlo fare».

Giovanni Simeone si è raccontato al quotidiano argentino La Nacion tra l’idolo Diego e il sogno Mondiale: «Ci spero, non perdo le speranze, ci proverò fino alla fine».

Tre gol stagionali, contro Liverpool, Milan e Ajax, dopo una lunga gavetta: «Essere figlio di… ha dei vantaggi, inutile negarlo, ma oggi mi piace il soprannome Cholito perché so quello che ho fatto per arrivare in una grande squadra. Ho lottato e segnato tanto».

Il Napoli è stato un richiamo: «Ho sempre saputo fosse la scelta giusta. La trattativa a un certo punto si è bloccata, ma non ho mai cambiato idea. Il gol al Liverpool l’ho sognato per tanto tempo».

Maradona non si può spiegare: «Qui tutti ne parlano, te lo raccontano, è stupendo. Diego li ha salvati dall’oblio, li ha convinti di poter combattere contro il potente nord. Papà mi diceva che lui aiutava sempre tutti e quando sono arrivato a Napoli mi ha ricordato che tanti argentini sognano di vestire questa maglia».

Giovanni è un ragazzo serio e curioso: «Mi piace la meditazione, leggo tanto, con mia moglie Giulia parliamo di tutto e amo viaggiare».

Fonte: CdS