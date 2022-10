Rinnovi Napoli: gli azzurri vicini alla scadenza puntano a un miglioramento economico

Con il rinnovo di Meret e Zerbin è tornato in auge il discorso rinnovi legato al Napoli: attualmente, con la scadenza dei contratti pesanti sul bilancio dei vecchi giocatori, possiamo notare come la società, se non poche eccezioni, punti su ingaggi molto contenuti e seguirà le stesse linee anche per quelli più urgenti come Lobotka, Rrahmani e Zielinski, ma anche Anguissa potrebbe entrare nell’ottica rinnovo per blindarlo con un sacrificio economico più che meritato.

Fonte: Corriere dello Sport