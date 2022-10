Radio Crc diventa rete campana e regionale. Tutte le modulazioni provinciali

Radio Crc passa a Isaia e diventa regionale

Il fondatore del Gruppo Isaia è il nuovo proprietario dell’emittente che con lui diventa una piattaforma: Fm, tv, sito web, Dab e App.

L’imprenditore napoletano Salvatore Isaia entra nel mondo dell’editoria campana. Il fondatore del Gruppo Isaia, consolidata realtà operante nel settore socio-assistenziale, è il nuovo proprietario di Radio Crc. E con lui la storica emittente partenopea diventa Crc, ovvero una piattaforma multimediale completa. Che, pur mantenendo la sua tradizionale vocazione radiofonica, si rinnova aprendosi alla televisione e al web; si consolida e si rafforza. Cresce, raggiungendo in Fm l’intera Campania grazie all’implementazione dei segnali: Na/Camaldoli 94.3; Na/Caserta 93.9; Salerno 102.8; Avellino 91.8; Benevento 87.8; Ischia 104.4; Cava 101.4. E dalla Campania, sul Dab, si espande anche in altre regioni italiane, con l’intento di coprire presto tutto il territorio nazionale. Questo l’obiettivo di Isaia, che a fine mese inaugurerà la nuova sede di Agnano, dove sorgeranno anche gli studi della televisione, che vede Crc presente sul canale 188 del digitale terrestre con un ricco palinsesto dedicato all’informazione e all’intrattenimento. Un palinsesto già di primissimo livello, ma che con l’apertura dei nuovi studi si supererà, incrementando la sua offerta con programmi pensati proprio per il piccolo schermo. La tv avrà un ruolo sempre più centrale in Crc. Così come il web, dove da qualche giorno Crc è presente con il portale CrcNews, per offrire un’esperienza a tutto tondo all’utente. Che può ascoltare e guardare Crc dovunque si trovi nel mondo grazie all’App, scaricabile gratuitamente da store su tutti gli smartphone.

Fonte: Comunicati Paola di Genova